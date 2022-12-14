Разбросаны презервативы и разбитая мебель: в России учитель устроил алковечеринку для учеников

Учитель Новосибирской области решил устроить прощальную вечеринку и позвал на нее школьников. Он закупил алкоголь и угостил учеников, но в разгар веселья в квартиру пришли их родители и полиция.

По информации российских СМИ, Марат Садеков из Москвы проработал в школе №4 города Черепанова. Более года он "сеял разумное, доброе и вечное" и недавно решил уволиться, передает 24 канал.

Читайте также В российском Каннском повестке прислали 12-летнему парню

На алковечеринку пришли родители учеников

Садеков решил организовать прощальный вечер для школьников. Он сделал рассылку ученикам и пригласил их домой. На вечеринку собралось 20 человек из 6, 8, 9 и 11 классов.

Они веселились и танцевали, не жалея жилья, пока ночью к ним не приехали родители одной из школьниц. Они забрали свою дочь и вызвали полицию.

Правоохранители собрали оставшихся детей и позвонили их родителям, чтобы выписать на них административные протоколы.

Российский учитель устроил алковечеринку для учеников: смотрите видео

Садекову также выписали протокол – по статье о привлечении несовершеннолетних к употреблению алкогольной продукции.

Россияне снова пробивают дно: что известно