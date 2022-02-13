Вечером 13 февраля состоится заседание Кабмина из-за ситуации с авиапространством Украины

Кабинет Министров Украины вечером 13 февраля проведет внеочередное заседание. Причиной стала ситуация с украинским авиапространством.

Заседание Кабинета Министров начнется в 20:00. На нем министры должны рассмотреть проекты, которые облегчат положение авиакомпаний, имеющих трудности со страховыми компаниями.

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Мининфраструктуры подготовило законопроекты

К заседанию Министерство инфраструктуры подготовило законопроекты, которые как раз бы и должны были повлиять на то, чтобы авиакомпании продолжали авиарейсы в Украину. Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками,

– заявил Тимошенко.

В проекте, который подготовило Мининфраструктуры, речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями. Однако Тимошенко убежден, что Украина поможет страховым компаниям и продемонстрирует, что в наше государство можно летать без проблем.

Ситуация с авиапространством Украины

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Мадейра – Киев, 13 февраля совершил вынужденную посадку в Кишиневе. В авиакомпании пояснили, что залетать в Украину запретил лизингодатель самолета из Ирландии. Все из-за опасений нападения России. После компания таки решила отменить рейсы с 14 по 16 февраля.

Lufthansa не исключила, что может прекратить осуществлять рейсы на украинскую территорию. Ранее такое решение приняла нидерландская компания KLM.

В то же время в Украэрорухе заверили, что наше авиапространство безопасно для полетов. Правда, на время российских учений просят авиакомпании не летать над Черным морем.

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