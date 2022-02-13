Засідання Кабінету Міністрів почнеться о 20:00. На ньому міністри мають розглянути проєкти, які полегшать становище авіакомпаній, які мають труднощі зі страховими компаніями.

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Мінінфраструктури підготувало законопроєкти

До засідання Міністерство інфраструктури підготувало законопроєкти, які якраз би й мали вплинути на те, щоб авіакомпанії продовжували авіарейси до України. Про це розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Щоб рейси в Україну та з України продовжували здійснюватися, впродовж дня Міністерство інфраструктури підготувало необхідні проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками,

– заявив Тимошенко.

У проєкті, який підготувало Мінінфраструктури, йдеться про господарські відносини між приватними компаніями. Однак Тимошенко переконаний, що Україна допоможе страховим компаніям і продемонструє, що до нашої держави можна літати без жодних проблем.

Ситуація з авіапростором України

Літак української авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Мадейра – Київ, 13 лютого здійснив вимушену посадку у Кишиневі. В авіакомпанії пояснили, що залітати в Україну заборонив лізингодавець літака з Ірландії. Все через побоювання нападу Росії. Опісля компанія таки вирішила скасувати рейси з 14 по 16 лютого.

Lufthansa не виключила, що може припинити здійснювати рейси на українську територію. Раніше таке рішення ухвалила нідерландська компанія KLM.

Водночас в Украероруху запевнили, що наш авіапростір безпечний для польотів. Щоправда, на час російських навчань просять авіакомпанії не літати над Чорним морем.

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