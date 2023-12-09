Дроны на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный, – ВС
Вечером субботы, 9 декабря, россияне традиционно атакуют Украину дронами. 24 Канал собрал в одном материале все, что известно о движении дронов на этот момент.
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Отбой угрозы применения баллистического вооружения для Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей. БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный. Донецкая, Харьковская, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения! Ударные БПЛА типа Shahed в Бериславском районе Херсонской области по направлению к Николаевской области.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения для Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей.
БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.
Донецкая, Харьковская, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения!
Ударные БПЛА типа Shahed в Бериславском районе Херсонской области по направлению к Николаевской области.