Дроны на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный, – ВС

Вечером субботы, 9 декабря, россияне традиционно атакуют Украину дронами. 24 Канал собрал в одном материале все, что известно о движении дронов на этот момент.

Пожалуйста, берегите себя и находитесь в укрытиях! Не пренебрегайте воздушными тревогами!

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