Дроны на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный, – ВС

9 декабря 2023, 21:35
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Вечером субботы, 9 декабря, россияне традиционно атакуют Украину дронами. 24 Канал собрал в одном материале все, что известно о движении дронов на этот момент.

Пожалуйста, берегите себя и находитесь в укрытиях! Не пренебрегайте воздушными тревогами!

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21:13, 09 декабря

Отбой угрозы применения баллистического вооружения для Донецкой, Харьковской, Днепропетровской областей.

21:10, 09 декабря

БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.

21:05, 09 декабря

Донецкая, Харьковская, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения!

20:33, 09 декабря

Ударные БПЛА типа Shahed в Бериславском районе Херсонской области по направлению к Николаевской области.

Автор: Ірина Чеботнікова