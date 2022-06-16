Вечером вражеские вертолеты обстреляли Глуховщину, днем на мини взорвалось авто с людьми, – ОВА

В Сумской области на мини взорвался автомобиль с четырьмя людьми. Также российские оккупанты ударили по региону минометами и артиллерией.

Соответствующую информацию сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий. Об этом он написал вечером 15 июня – на 112-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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В Сумской области погибли 3 человека, враг продолжает атаки

В течение дня российские кафиры дважды обстреляли Новослободскую общину – из минометов и артиллерии.

На одной из грунтовых дорог, на мини российских врагов (вероятно ТМ-62) взорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, один – ранен. В настоящее время находится в больнице,

– сообщил Живицкий.

Также чиновник добавил, что:

после 14 часов – были единичные выстрелы по Эсманской и Белопольской общин;

после 20 часов – два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова.

К сожалению, российские кафиры попали в жилой дом – один человек погиб, шестеро получили ранения.

По словам Живицкого, повреждены объекты инфраструктуры.

Кратко о последних новостях в Сумской области

13 июня российские кафиры открыли по Эсманской общине Сумской области минометный огонь . Известно, что прогремели 14 взрывов.

В этот же день на территорию Великописаревской общины вражеский беспилотник сбросил боеприпас, также раздался гранатометный выстрел. В результате действий оккупантов 2 человека получили ранения, один человек – погиб.

Вечером 13 июня регион атаковали из минометов. Тогда было 30 "прилетов".

13 июня стало известно, что на войне во время боя погиб бывший глава Ахтырской РГА Сергей Гавриленко. Ему было 42 года. Военнослужащий являлся аспирантом в Харьковском национальном педагогическом университете имени Сковороды.

11 июня советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что вероятность открытия фронта на Сумщине достаточно низкая . В частности, он пояснил, что российские кафиры убегали с севера Украины точно не с мнением о том, что вернутся. Смирнов добавил: "Если они могли там остаться, держать оборону - они бы оттуда не выходили".

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