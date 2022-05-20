Вечная слава всем, – Зеленский рассказал о новых наградах украинским защитникам
В новом обращении к украинцам президент Владимир Зеленский подписал очередной указ о награждении защитников и защитниц Украины государственными наградами и выразил благодарность тем, кто не прекращает борьбу с оккупационным режимом.
202 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами
Зеленский подчеркнул, что отдельной благодарности заслуживают украинцы, оказавшиеся на временно оккупированной территории. В частности, вышедшие сегодня на протест спасатели в Энергодаре заслуживают поддержки.
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Президент подчеркнул, что каждый и каждая должны и дальше показывать, что у российской армии нет никакого права принимать решения на нашей земле. Он подчеркнул, что эта несгибаемость и жажда свободы – это важный компонент нашей победы.
Чтобы дать уважение тем, кто ежедневно защищает Украину и проявляет незаурядную самоотдачу, Зеленский рассказал о новых наградах украинским защитникам
Подписал сегодня и очередной указ о награждении наших защитников. 202 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами,
– говорится в обращении.
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