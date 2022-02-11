Чехия готовится официально поддержать вступление Украины в Евросоюз

В Чехии выразили готовность официально поддержать вступление Украины в Европейский Союз. В настоящее время ведутся переговоры по подписанию соответствующей декларации.

Об этом сообщил чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Глава дипломатии отметил, что оптимистично настроен по поводу результата этого процесса.

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Сейчас мы ведем переговоры об этом (подписании декларации – 24 канал) с Украиной. Если Украина не остановится в проведении реформ, то вступление в ЕС превратится в простую документальную формальность.

– сказал глава МИД.

Проведение реформ в Украине

Ян Липавский назвал направления реформ в Украине, которые требуют наибольшего внимания, а именно:

вопросы верховенства права;

реформа судопроизводства;

антикоррупция.

Это непростая задача, да, но мы будем повторять это снова и снова. Как только у вас будет такая система, что компании из ЕС будут чувствовать свою работу в Украине безопасной – вы увидите взрывной рост украинской экономики,

– добавил глава МИД Чехии.

Вступление Украины в ЕС: что известно

Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет вступить в ЕС и НАТО в ближайшие 5 – 10 лет.

Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс на заседании Парламентской ассамблеи Восточного партнерства предложил создать для Украины "план действий" по членству.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина очень близка к вступлению в Европейский союз. Однако чтобы ускорить этот процесс, нужны реформы.