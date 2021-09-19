Ведем себя как цивилизованная страна, – "слуга народа" о выборах в Госдуму в Украине

19 сентября 2021 , 19:14
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Источник:

24 канал

Украина не разорвала дипломатических отношений с Россией. Именно поэтому в посольствах и консульствах России на украинской территории открыли избирательные участки – как этого требуют международные обязательства.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее Россия сообщила об открытии избирательных участков в Украине на выборах Госдумы

Между государствами не разорваны дипломатические отношения

Политик отметил, что даже если между двумя государствами были разорваны дипломатические отношения, то это не означает разрыва консульских отношений. Украина с Россией дипломатических отношений не разрывала.

Украина выполняет все обязательства, вытекающие из международных договоров, и предоставляет гражданам России возможность реализовать свои конституционные права. Украина ведет себя как цивилизованная страна,
– объяснил Вениславский.

Нардепы могут признать Госдуму нелегитимной

Нардеп подчеркнул, что на следующей неделе в Верховной Раде могут принять постановление о нелегитимности Госдумы. Причина – участие в голосовании жителей оккупированных украинских территорий, ведь это противоречит нормам международного права.

Актуально Жителей Донбасса массово свозят на выборы в Госдуму России, а за это "благодарят" шампанским

Что известно о голосовании за Госдуму России

  • Выборы продолжаются с 17 по 19 сентября. Воскресенье – финальный день.
  • Россияне выбирают 225 депутатов в одномандатных округах, еще такое же количество – в федеральном округе от политических партий.
  • В крупных городах Украины открыли участки в диппредставительствах России и генконсульствах.
  • Тем временем жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами массово свозят в Ростовскую область для голосования.
Автор: Ірина Пундор