"Пожарьте шашлычки": Соляр потролила новые пожары в России
В Курске произошел очередной "хлопок". Масштабный пожар возник в заброшенном здании предприятия.
Об этом в эфире 24 Канала сообщила ведущая Екатерина Соляр. По ее информации, на площади 500 квадратных метров вспыхнул мусор.
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"Мы любим, когда там что-то горит. А особенно когда они на это не обращают внимания, потому что им не до того", – прокомментировала ведущая 24 Канала.
По словам Соляра, пожар произошел в месте, где находились пластиковые ящики. Очевидно, кто-то курил в неположенном для этого месте.
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Можно жарить шашлычки
"Не надо волноваться, Курск. Все нормально. Смотрите, радуйтесь, можете шашлычки подойти пожарить там. Или маршмеллоу, если вам известны такие слова, поджарить на том "кострике" и порадоваться этому всему", - сиронизировала ведущая.
По мнению ведущей, за счет таких занятий у россиян будет меньше времени писать сообщения в соцсетях. Сегодня, 27 января, россияне в комментариях радовались очередной воздушной тревоге, которая звучала по всей территории Украины.
Их это очень сильно радовало, они очень сильно радовались. Хотя я не уверена, что на России есть такая эмоция, как радость, потому что они в принципе не умеют улыбаться.
– задумалась Екатерина Соляр.
Ведущая 24 канала сказала, что не уверена, как назвать эту новую эмоцию россиян, которую они испытывают, когда кому-то хуже, а им от этого становится немного легче.
Другие заявления ведущих 24 Канала
- Екатерина Соляр подметила, что "хлопок" в России становится хорошей ежедневной закономерностью. Она призналась, что любит наблюдать за тем, как в России что-то горит-горит.
- Ведущие 24 Канала Андрей Дрозда и Ирина Узлова высмеяли в эфире позицию спикера Госдумы Вячеслава Володина, придумавшего новый критерий для того, кто может занимать выборные или чиновничьи должности в России. Теперь каждый кандидат должен отслужить в армии. При этом сам Володин в армии не служил.
- Ведущая 24 Канала София Трощук высказала мнение, что людям, откровенно поддерживающим Владимира Путина и оправдывающим российскую агрессию в Украине, стоит покинуть Украину. Она предложила таким людям уехать в русскую глубинку.