Ведут обстрелы именно из больницы, – Верещук о захваченном россиянами в Мариуполе медучреждении
Российские военные цинично захватили больницу в Мариуполе. Они заставляют местных врачей оказывать помощь раненым оккупантам. Более того, оккупанты ведут огонь из медучреждения.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. Она рассказала, что больницу интенсивного лечения оккупанты захватили 15 марта.
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В заложниках – более 400 человек
В заложниках находятся более 400 мирных людей. Это медицинский персонал, врачи. И сейчас ведут обстрелы именно из больницы,
– рассказала Верещук.
По словам вице-премьера, это представляет опасность для гуманитарных коридоров. Также Украина не получила ответа от Красного Креста о коридорах для эвакуации 16 марта.
Отметим, что ночью 16 марта город снова страдал от вражеских обстрелов. Мариуполь обстреливали даже с моря – с кораблей.
Смотрите утренний брифинг Ирины Верещук: