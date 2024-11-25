"Веймарский треугольник+" в Варшаве: готова ли Европа поддержать Украину после инаугурации Трампа

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В Варшаве встречались министры иностранных дел крупнейших европейских стран, чтобы подтвердить продолжение поддержки Украины на фоне возвращения Дональда Трампа в администрацию Белого Дома в США. В польской столице говорили и о необходимости инвестиций в оборону со стороны Европы.

Почему это заседание было таким важным для Украины и что решили министры – рассказывает корреспондентка 24 Канала из Варшавы.

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1000-й день полномасштабной войны: что заявили в Варшаве

По приглашению польской стороны в Варшаву прибыли министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, его коллега из Италии – Антонио Таяни и глава МИД Германии Анналена Бербок. Министры иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно и Великобритании Дэвид Лемми присоединились к собранию в онлайн-режиме.

Лично присутствовала на встрече и новоназначенная верховная представительница ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Кая Каллас. Встреча состоялась 19 ноября, в тысячный день полномасштабной войны в Украине. Дипломаты почтили память жертв войны в Украине минутой молчания.

Главные дипломаты крупнейших европейских стран решительно подтвердили, что будут стоять рядом с Украиной, как это делали с февраля 2022 года.

Кроме того, заседание созвали из-за возвращения Дональда Трампа в Белый дом в США. Отметим, что инаугурация нового президента США ожидается 20 января 2025 года.

На фоне беспокойства относительно возможного уменьшения помощи для Киева со стороны Вашингтона глава МИД Польши Радослав Сикорский заверил, что встреча стала "ярким символом солидарности и единства" с украинским народом. О продолжении европейской поддержки Киева единогласно заявили все присутствующие министры.



Встреча глав МИД в Варшаве / фото MSZ

Почти через три года после неоправданного вторжения России в Украину, которое продолжает вызывать смерть и разрушения на европейской земле, я снова заявляю о полной и убежденной поддержке Киева и его населения со стороны правительства Италии,

– сказал министр иностранных дел Италии.

Антонио Таяни добавил, что формат "Веймарского треугольника +" останется постоянным форматом для будущих переговоров, чтобы укреплять силу Европы и отношения со США. Также страны хотят защищать демократию и предотвратить дальнейшие нарушения международного права.

Европа продолжит помогать Украине

По результатам заседания министры шести европейских стран приняли совместную декларацию. Они подтвердили, что усилят военную, экономическую и финансовую поддержку Украины. Страны также приветствовали решение G7 о выделении кредита размером в 50 миллиардов долларов. Министры считают, что это будет гарантировать наличие достаточных ресурсов на следующий год.

Анналена Бербок заявила, что Украина продолжит получать танки, боеприпасы, системы ПВО и беспилотники. Французская сторона ожидает, что в украинском небе появятся истребители Mirage в ближайшие месяцы.

Европа также обещает не останавливать свои усилия и в подготовке украинских военных. Всего в рамках тренировочной миссии ЕС обучение пришли более 60 тысяч солдат, 13 тысяч – готовили во Франции. Жан-Ноэль Барро анонсировал отправку на фронт 2300 военных из бригады "Анна Киевская".

В Варшаве говорили и о санкциях – не только против России, но и против тех, кто поставляет оружие российской армии. Сикорский назвал действующие ограничения эффективными и призвал закрыть все возможности для обхода санкций. По его мнению, санкции должны действовать до тех пор, пока Путин не выведет свои войска со всей территории Украины, а также не покроет нанесенный ущерб.

Санкции фактически ослабляют военный потенциал России, изолируют ее экономически,

– сказал Сикорский.



Радослав Сикорский / фото MSZ

Польский министр отметил, что в последние дни Москва усилила ракетные удары по Украине. Антонио Таяни отметил, что "генерал зима" не должен стать главным союзником России, поэтому Италия уже помогает в восстановлении электросети Украины.

Украине нужен мир, но справедливый

После заявлений Дональда Трампа о его желании быстро завершить войну в Украине европейцы заявили о необходимости установления справедливого и длительного мира. По их мнению, такой мир возможен только на основе устава ООН, а также во время переговоров с украинскими, европейскими и американскими партнерами.

Радослав Сикорский отметил важность сотрудничества с украинской властью относительно сценариев урегулирования войны.

Мы согласились, что навязывание Украине мирных решений, которые противоречат ее интересам или не имеют общественного восприятия, негативно повлияет на стабильность в стране,

– сказал Сикорский.

Европейские страны должны инвестировать больше в собственную оборону

Продолжение ведения войны в Украине создает угрозу и для самой Европы. В декларации отмечается, что "безрассудный ревизионизм и постоянный отказ России прекратить агрессию и вести содержательные переговоры бросают вызов миру, свободе и процветанию на европейском континенте и в трансатлантическом регионе".

Мы не имеем никаких иллюзий: путинская Россия будет оставаться одной из самых серьезных угроз безопасности не только для Европы, но и для мирового порядка. Ее целью остается окончательное разрушение европейской архитектуры безопасности. Мы должны решительно противостоять ее имперским амбициям,

– сказал Радослав Сикорский.

Во время встречи министры нарабатывали общую стратегию относительно новой администрации в США, которую возглавит Дональд Трамп. Главный месседж – Европа должна инвестировать в собственную оборону и ОПК больше средств .

. В частности, немецкий министр отметила, что расходы на оборону должны превысить установленные 2% от ВВП. Отметим, что после прихода к власти в 2016 году Дональд Трамп требовал от европейских стран инвестировать в оборону больше.



Министры иностранных дел в Варшаве / фото MSZ

"Наш Европейский Союз сильный, и именно поэтому мы четко заявляем: свободный мир сильный, а не слабый. Мы будем демонстрировать эту силу ежедневно, каждый день, пока мир в Европе не будет полностью достигнут", – сказала Бербок, добавив, что укреплять НАТО надо "независимо от имени президента США".

Радослав Сикорский также объявил, что пять стран ЕС поддержали идею еврооблигаций для финансирования вооружения. Однако в финальной декларации это не указано.