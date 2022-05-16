Как сообщают российские СМИ, неприятность произошла еще 13 мая на улице Советской в центре Липецка, информирует 24 канал. Пропасть образовалась на проезжей части возле одного из домов.

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Из-за дыры в дороге пришлось перекрыть движение

Яма была длиной 4 метра и возникла прямо тогда, когда по дороге двигались автомобили. Из-за гигантской дыры на дороге местные коммунальщики перекрыли движение. И это – как минимум на несколько дней.

В мэрии сообщили причину – якобы такая угрожающая ситуация на дороге вызвала прорыв в сети водоснабжения. Из-за того, что подмыло почву, для жителей и автомобилей и открылся проход в подземную часть Липецка.

Об утечке стало известно еще ночью, ведь на водонасосной станции увеличился расход воды. Район, где это произошло, искали методом пробных отключений. Помогла с определением локации гигантская дыра на дороге.

Из дыры откачивали воду

Место прорыва работники водоканала вроде бы уже нашли и начали откачивать воду.

Обратите внимание! Городские власти пытаются не подчеркивать, что ремонт автодороги в этом месте производили не так давно – в 2017 году. О "качестве" работ упоминать не следует.

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Странные инциденты в России: коротко о последних

В России значительно увеличилось количество магазинных краж после вторжения России в Украину и введения санкций. Средний чек товаров, которые россияне воруют в своих магазинах, составляет примерно 1 500 рублей.

Время от времени жители приграничной с Украиной Белгородской области жалуются на так называемые "хлопки". Несмотря на то, что местные власти говорят людям не бояться, это их ужасает еще больше.

Продолжаются в России и частые пожары. Так недавно в Иркутске горел театр юного зрителя. Возгорание было очень масштабным, площадь пожара составила 800 квадратных метров.

До этого в Каменске-Уральском вспыхнул один из цехов трубного завода. Что стало причиной возгорания – неизвестно.

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