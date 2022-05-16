Як повідомляють російські ЗМІ, халепа сталась ще 13 травня на вулиці Радянській у центрі Липецька, інформує 24 канал. Провалля утворилось на проїжджій частині біля одного з будинків.
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Через діру в дорозі довелось перекрити рух
Яма була довжиною 4 метри і виникла прямо тоді, коли дорогою рухались автівки. Через гігантську діру в дорозі місцеві комунальники перекрили рух. І це – як мінімум на кілька днів.
У мерії повідомили причину – мовляв, таку загрозливу ситуацію на дорозі спричинив прорив у мережі водопостачання. Через те, що підмило ґрунт, для жителів та автомобілів і відкрився прохід у підземну частину Липецька.
Про витік стало відомо ще вночі, адже на водонасосній станції збільшилася витрата води. Район, де це трапилося, шукали методом пробних відключень. Допомогла з визначенням локації велетенська діра на дорозі.
З діри відкачували воду
Місце прориву працівники водоканалу начебто вже знайшли та почали відкачувати воду.
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