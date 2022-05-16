Як повідомляють російські ЗМІ, халепа сталась ще 13 травня на вулиці Радянській у центрі Липецька, інформує 24 канал. Провалля утворилось на проїжджій частині біля одного з будинків.

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Через діру в дорозі довелось перекрити рух

Яма була довжиною 4 метри і виникла прямо тоді, коли дорогою рухались автівки. Через гігантську діру в дорозі місцеві комунальники перекрили рух. І це – як мінімум на кілька днів.

У мерії повідомили причину – мовляв, таку загрозливу ситуацію на дорозі спричинив прорив у мережі водопостачання. Через те, що підмило ґрунт, для жителів та автомобілів і відкрився прохід у підземну частину Липецька.

Про витік стало відомо ще вночі, адже на водонасосній станції збільшилася витрата води. Район, де це трапилося, шукали методом пробних відключень. Допомогла з визначенням локації велетенська діра на дорозі.

З діри відкачували воду

Місце прориву працівники водоканалу начебто вже знайшли та почали відкачувати воду.

Зверніть увагу! Міська влада намагається не наголошувати, що ремонт автошляху у цьому місці робили не так давно – у 2017 році. Про "якість" робіт згадувати не слід.

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Дивні інциденти у Росії: коротко про останні

У Росії значно збільшилась кількість магазинних крадіжок після вторгнення Росії в Україну та введення санкцій. Середній чек товарів, які росіяни цуплять у своїх магазинах, складає приблизно 1 500 рублів.

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Продовжуються у Росії і часті пожежі. Так нещодавно в Іркутську горів Театр юного глядача. Займання було дуже масштабним, площа пожежі склала 800 квадратних метрів.

До цього у Каменську-Уральському спалахнув один з цехів трубного заводу. Що стало причиною займання – невідомо.

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