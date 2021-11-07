Великий воин древнего Египта или распиаренный самодур: кто такой Рамзес II

10 наказаний пришлось придумать Богу, чтобы заставить упрямого фараона выпустить евреев из Египта. Кто был таким ярым – доподлинно неизвестно. Однако существует много предположений, что это был Рамзес II.

Кто подзабыл, фараон якобы сдался после смерти первенцев в египетских семьях. Он отпустил евреев, но впоследствии передумал и сказал своим воинам догнать беглецов.

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Ни Библия, ни современная наука не могут точно рассказать нам, хотя бы в какую примерно эпоху все это происходило. Более того, какой именно фараон демонстрировал такое незаурядное упрямство – тоже не знаем. Впрочем, версии есть, а некоторые даже с доказательствами.

Кто такой Рамзес II

Речь идет о Рамзесе II – одном из величайших фараонов Древнего Египта, который правил 66 лет, а прожил космические в то время почти 90. Как минимум по характеру он точно попадает в образ библейского упрямца.

Устроившись на троне еще "зеленым", 20-летний парень едва ли не сразу после инаугурации бросился рубить врагов, чтобы достичь своей главной цели – захватить полный контроль над регионом.

Такое упорство парня понять легко. Его дед положил начало, а отец продолжил военную династию. Так что Рамзес перенес столицу в место, откуда можно одновременно контролировать набеги сразу всех "дорогих соседей" и принялся трясти главную "банду на селе".

Разгромил соседей

Параллельно с этим кропотливым и важным процессом фараон жестоко и грубо подавил несколько внутренних восстаний, которые были привычным делом в период смены власти. Во время подавления восстания в Нубии египтяне лишь в одной из областей страны, по разным версиям, то ли пленили, то ли убили примерно 7 тысяч человек.

Тогда же Рамзес разгромил достаточно сильного соседа – ливийцев. Чуть позже разобрался с неожиданными гостями – шерданами. Это один из так называемых народов моря о происхождении которого современные ученые спорят до сих пор.

Но потомки шерданов впоследствии заселили Сардинию. Так или иначе египтяне, если верить иероглифам, поймали врага врасплох, во время сна. Многих шерданов фараон помиловал и они впоследствии стали важной частью большого войска Египта.

Более чем 150 детей фараона

Это типичный почерк Рамзеса – дать побежденному врагу шанс присоединиться к нему.

Где-то между маханием острыми предметами фараон успевал еще и активно заглядывать в спальню. Более 150 детей от десятков жен стали еще одним его подарком человечеству.

Так что рейтинг правителя стремительно рос. И среди народа, и прежде всего в его собственных глазах. Рамзес откровенно схватил звездную болезнь. Тщательно выцарапывал на камне подробности почти каждого своего шага, выстраивал кучу фигур себя дорогого по всей стране.

Одним словом, всячески радовал собственное его. Такое добросовестное ведение дневников помогло историкам исследовать события тех времен. Почти не вспотев, Рамзес прошел несколько начальных уровней и уже на пятом году своего правления добрался до финального босса – хеттов.

Что известно о хеттах

Этот народ жил, в частности, на территории современной Турции. Они обладали сильным государством и были главным конкурентом египтян за статус альфа-самца Западной Азии.

В этом бою гигантов у хеттов был железный аргумент: пока их враги все еще дрались оружием из бронзы, они уже во всю обрабатывали железо.

Магию этого процесса хетты, конечно, держали в огромном секрете, ведь это давало им вполне законную фору. Несмотря на то, что железное оружие банально лучше бронзового, так еще и производить его можно было больше, потому что не приходилось беспокоиться о запасах олова, которое входило в состав бронзы.

Еще одним преимуществом врага египтян должны были стать боевые колесницы, которые хетты стали использовать одними из первых на планете. Однако здесь Рамзесу тоже было чем похвастаться.



Боевые колесницы / Скриншот из видео

Египетские колесницы были очень легкими. Соответственно маневренными и простыми в управлении. Их делали из разных деревьев: колеса из вяза, потому что он легко гнулся, для корпуса брали крепкий ясень. Но главная фишка этого древнего танка – лучник.

В египетских колесницах, в отличие от врагов, всегда было 2 члена экипажа:

один руководил;

другой прямо на ходу посыпал врага стрелами.

У такой легкой конструкции был и значительный минус – ее тяжело было назвать крепкой. Потому колесницы часто ломались, их приходилось ремонтировать, а то и списывать.

Война с хеттами

На войну с хеттами Рамзес повел величайшую профессиональную армию своего времени. За 5 лет на престоле он сколотил войско, которое современные ученые оценивают как минимум в 20 тысяч душ.

Каждый из его солдат был профессионалом своего дела. Никаких земледельцев или ремесленников с вилами и молотками. Только пехотинцы и лучники. До зубов вооруженные копьями, боевыми топорами и серповидными мечами.

При поддержке колесниц такое войско выглядело очень угрожающе! Буря в пустыне: столкновение двух сильнейших стран Ближнего Востока. Возможно, наиболее подробно описанное и исследованное событие Древнего времени.

Битва при Кадеше

Решающая баталия той войны – битва при Кадеше. Этот город был важной точкой на торговых картах, поэтому Рамзес хотел вырвать его из-под контроля хеттов.

Фараон разделил свою армию на 4 корпуса. Вместе с дивизией, которую он возглавлял лично, лидер египтян убежал далеко вперед, оторвавшись от остального войска. Рамзеса закружили предыдущие успехи и он хотел едва ли не собственноручно перебить всех по ту сторону баррикад.

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В его лагерь прибежали какие-то мужчины, назвались предателями из вражеского лагеря и сказали, что хетты настолько напуганы видом вооруженных египтян, что убежали аж за сотни километров. Фараон поверил им.



Битва при Кадеше / Изображение Revista de historia

Рамзес пренебрег разведкой, разбил лагерь и принялся спокойно ждать остальные войска. Конечно, это было ловушкой и настолько наивной, что вряд ли сами хетты сразу поверили, что она сработала.

Чем все закончилось – смотрите в программе.