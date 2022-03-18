В Великобритании лишили пропагандистов RT лицензии
Источник:Sky News
Российскую государственную телевизионную пропагандистскую сеть RT больше нельзя смотреть в Великобритании – регулятор Ofcom отозвал ее лицензию.
Инструмент пропаганды Путина
Сначала они провели расследование о беспристрастности освещения в новостях российского вторжения в Украину.
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По результатам, регулятор заявил, что не считает RT "пригодным и подобающим" для получения лицензии на вещание в Великобритании.
Свобода слова – это то, что мы жестко охраняем в этой стране, и планка действий по вещателям справедливо установлена очень высоко,
– сказали в Ofcom.
Регулятор также отметил новые законы в России, которые фактически криминализируют любую отходящую от государственного нарратива журналистику. То есть вторжение, по словам кремлевских приспешников, является просто "специальной военной операцией".
Следует отметить, что RT уже сняли с эфира в результате санкций, введенных в ЕС. Поэтому этот шаг Ofcom пока является в основном символическим.
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