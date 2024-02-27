В Британии ограбили грузовик, который вез военную одежду и снаряжение для ВСУ
Источник:Минобороны Нидерландов
Неизвестные похитили военную одежду и снаряжение в тот момент, когда вещи транспортировались из Нидерландов в Великобританию. Похищенные вещи предназначались для украинских военных, которые проходят обучение в Британии.
Одежда и амуниция должны были быть переданы бойцам ВСУ, которые проходят обучение в рамках операции Interflex. По сообщению Минобороны Нидерландов, местная полиция уже расследует кражу.
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Как и когда произошел инцидент
Вещи были похищены еще на прошлой неделе из гражданского грузовика, который их перевозил, а соответствующее объявление ведомство сделало в понедельник. Ограбление произошло во время ночной остановки в Великобритании.
Разрезан тент грузового отделения грузовика. Впоследствии он был частично опустошен. Украинские военные проходят военную подготовку в Великобритании в рамках операции Interflex. Способствуют этому и голландские солдаты,
– отметили в Минобороны Нидерландов.
Полиция уже расследует этот инцидент, однако дальнейших подробностей в ведомстве пока не сообщили.
Какую помощь Великобритания оказывает Украине
- 12 января стало известно, что Великобритания предоставит крупнейший единый пакет помощи Украине с начала полномасштабной войны. Он рассчитан на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Речь идет о дополнительном оборудовании ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия, снаряды.
- В британском правительстве отметили, что с 2,5 миллиарда фунтов стерлингов не менее 200 миллионов будет потрачено для быстрой закупки и производства тысячи военных беспилотников для Украины. Речь идет о разведывательных, ударных, а также морских БпЛА. Это предоставит нашему государству еще больше возможностей для защиты украинцев и борьбы против российских оккупантов.
- В целом британский премьер отметил, что с начала войны его страна предоставила Украине помощи почти на 12 миллиардов фунтов. Зеленский добавил, что он уверен в том, что помощь Британии будет продолжаться и в дальнейшем, в последующие годы.