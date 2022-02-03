Великобритания автоматически применит санкции против России в случае вторжения в Украину

3 февраля 2022 , 17:56
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Источник:

Evening Standard

Борис Джонсон заявил, что Великобритания разработала санкции на случай вторжения России в Украину. По его словам, они активируются автоматически при нападении.

Премьер-министр отметил, что для этого правительство изменило закон о введении ограничений. Политик подчеркнул, что британское государство собирает "правильный пакет" экономических мер.

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Он должен быть достаточно жестким, и мы должны убедиться, что люди понимают, что он должен быть автоматическим, чтобы не было никаких споров. Когда произойдет российское вторжение, эти санкции вступят в силу автоматически,
– сообщил Борис Джонсон.

Санкции против олигархов Путина

  • Жесткие санкции ранее анонсировала глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она уверяла, что помешать не смогут даже экономические потери самого британского государства.
  • По словам дипломата, санкции будут касаться олигархов режима российского президента Путина. Министерство иностранных дел пообещало, что им "негде будет спрятаться".

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Автор: Олег Васьків