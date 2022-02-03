Великобритания автоматически применит санкции против России в случае вторжения в Украину

Борис Джонсон заявил, что Великобритания разработала санкции на случай вторжения России в Украину. По его словам, они активируются автоматически при нападении.

Премьер-министр отметил, что для этого правительство изменило закон о введении ограничений. Политик подчеркнул, что британское государство собирает "правильный пакет" экономических мер.

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Он должен быть достаточно жестким, и мы должны убедиться, что люди понимают, что он должен быть автоматическим, чтобы не было никаких споров. Когда произойдет российское вторжение, эти санкции вступят в силу автоматически,

– сообщил Борис Джонсон.

Санкции против олигархов Путина

Жесткие санкции ранее анонсировала глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она уверяла, что помешать не смогут даже экономические потери самого британского государства.

По словам дипломата, санкции будут касаться олигархов режима российского президента Путина. Министерство иностранных дел пообещало, что им "негде будет спрятаться".

Мощные санкции против России: что известно

Ограничения Соединенных Штатов против России будут касаться ключевых секторов экономики.

В то же время в Белом доме 25 января подтвердили, что готовят экспортные санкции против Кремля. Отмечается, что они могут нанести ущерб промышленности страны-агрессора.

Глава немецкого МИД Анналена Бербок проинформировала, что они готовы добавить газопровод "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину.

Борис Джонсон заявил, что Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT.

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