Великобритания обучает украинских судей для проведения судебных процессов над военными преступниками
14 декабря 2022, 12:56Читати новину українською
Источник:Sky News
Великобритания предоставит подготовку украинским судьям. Их проконсультируют, как проводить судебные процессы по военным преступлениям российских военных.
Соответствующую подготовку пройдет группа из 90 украинских судей. Великобритания выделила на эту программу финансирование в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов.
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Первая группа судей уже прошла обучение
Первая группа судей посетила сессию в секретном месте в регионе на прошлой неделе. В ближайшие месяцы приедут другие.
Генеральный прокурор Виктория Прентис сказала, что программа обеспечит беспрецедентное масштабное преследование виновников преступлений, пока идет война.
Большинство военных преступников будут судить в Украине
- Ожидается, что большинство судебных процессов по военным преступлениям России против Украины будут проводить именно в Украине наши судьи.
- На этот момент осуждены 14 российских солдат. Первый судебный процесс прошел в мае.
- Несмотря на это, в Украине уже зарегистрировано огромное количество дел из более чем 43 000 военных преступлений.
- Все военные преступления расследуются в режиме реального времени, и каждый день их становится все больше.
- К слову, Владимир и Елена Зеленские выступают за создание специального трибунала для российского руководства типа Нюрнбергского процесса.
- Международный уголовный суд в Гааге уже начал расследование войны в Украине, но президентские супруги убеждены, что специальный трибунал мог бы расследовать более широкий круг преступлений.