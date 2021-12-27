Великобритания добавила Россию в список враждебных государств

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании назвал перечень государств, которые наиболее враждебно настроены к Лондону. В списке оказалась и Россия.

Что известно о враждебных государствах в отношении Великобритании

Демиан Хайндс назвал также Китай и Иран. В то же время после России в списке оказалась Северная Корея.

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По данным издания, государства несут определенные угрозы для Великобритании. В частности говорится о:

шпионах,

армии, которая находится в состоянии готовности,

проведении кибератак,

проведении кампаний по дезинформации.

Три страны, которые я упомянул, имеют человеческий потенциал, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах. Они проводят информационные операции. Трудно дать исчерпывающий список,

– сказал министр.

Список "недружественных государств" России

В мае 2021 года в России утвердили перечень "недружественных государств". Интересно, что Украина туда не попала. Так, в списке оказались США и Чехия. Кстати, указ для формирования такого списка издал президент Владимир Путин. Согласно им, в посольствах стран, которых признают "недружественными", запрещено нанимать россиян на работу.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что российский список "подрывает дипломатические отношения". Кроме того, он назвал такой поступок эскалацией конфликта. Дипломат призвал Кремль соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

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