Британия готовит еще 3 миллиарда фунтов в поддержку Украины: основная часть пойдет на оружие для ВСУ

Великобритания планирует выделить для Украины 3 миллиарда фунтов. Деньги направят на армию, а также на восстановление Украины.

Решение поддержал министр финансов Британии Надим Захави. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Британия вскоре передаст Украине несколько военных кораблей .

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Великобритания предоставит Украине новую помощь

Надхим Захави обратился к коллегам по кабинету министров с письмом, в котором предложил временную поддержку кредитных линий, позволяющих британским экспортерам помочь защитить и восстановить Украину,

– говорится в сообщении.

Также известно, что Надхим Захави в письме министру международной торговли Анне-Мари Тревельян отметил, что поддерживает запрос на кредитные средства, предоставленные UK Export Finance (UKEF). Речь идет о 3 миллиардах фунтов.

По данным прессы:

в письме к госпоже Тревельян, копия которого была направлена в Минобороны, МИД и на Даунинг-стрит, 10, Захави сказал, что считает: "Важным, чтобы мы продолжали поддерживать правительство Украины всеми возможными способами и демонстрировали нашу веру в будущее Украины";

2,3 млрд фунтов стерлингов должны быть использованы для финансирования военных контрактов. Остальные 700 миллионов фунтов стерлингов – на проекты восстановления.

Более того, известно, что сам Надим Захави играл активную роль в продвижении соглашения с момента вступления в должность несколько недель назад.

Кратко о последней помощи Украине

Британская министерка иностранных дел Элизабет Трасс, стремящаяся стать премьером, заявила, что будет Украине самым большим другом. Она анонсировала увеличение военной помощи Украине.

Денис Шмигаль сообщил, что Европейский Союз направил Украине 1 миллиард евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш уже зачислен на счет НБУ.

Кроме того, ЕС согласовал новый транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро.

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