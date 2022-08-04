Британия готовит еще 3 миллиарда фунтов в поддержку Украины: основная часть пойдет на оружие для ВСУ
Источник:Sky News
Великобритания планирует выделить для Украины 3 миллиарда фунтов. Деньги направят на армию, а также на восстановление Украины.
Решение поддержал министр финансов Британии Надим Захави. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Британия вскоре передаст Украине несколько военных кораблей .
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Великобритания предоставит Украине новую помощь
Надхим Захави обратился к коллегам по кабинету министров с письмом, в котором предложил временную поддержку кредитных линий, позволяющих британским экспортерам помочь защитить и восстановить Украину,
– говорится в сообщении.
Также известно, что Надхим Захави в письме министру международной торговли Анне-Мари Тревельян отметил, что поддерживает запрос на кредитные средства, предоставленные UK Export Finance (UKEF). Речь идет о 3 миллиардах фунтов.
По данным прессы:
- в письме к госпоже Тревельян, копия которого была направлена в Минобороны, МИД и на Даунинг-стрит, 10, Захави сказал, что считает: "Важным, чтобы мы продолжали поддерживать правительство Украины всеми возможными способами и демонстрировали нашу веру в будущее Украины";
- 2,3 млрд фунтов стерлингов должны быть использованы для финансирования военных контрактов. Остальные 700 миллионов фунтов стерлингов – на проекты восстановления.
Более того, известно, что сам Надим Захави играл активную роль в продвижении соглашения с момента вступления в должность несколько недель назад.
Кратко о последней помощи Украине
- Британская министерка иностранных дел Элизабет Трасс, стремящаяся стать премьером, заявила, что будет Украине самым большим другом. Она анонсировала увеличение военной помощи Украине.
- Денис Шмигаль сообщил, что Европейский Союз направил Украине 1 миллиард евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш уже зачислен на счет НБУ.
- Кроме того, ЕС согласовал новый транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро.