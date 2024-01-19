Действует со скоростью света: Британия заявила о первых успешных испытаниях нового лазерного оружия
Источник:Минобороны Британии
Министерство обороны Великобритании сообщило о первых успешных испытаниях лазерного оружия. Речь идет о системе направленной энергии (LDEW) DragonFire.
Оружие Лондон испытал на полигоне на Гебридских островах Шотландии. Соответствующую информацию сообщили 19 января 2024 года. Кстати, глава МИД Великобритании провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять российского диктатора, а противостоять злу.
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Что известно о новых испытаниях оружия Великобритании
Лазерное оружие DragonFire использует британскую технологию, чтобы иметь возможность доставлять мощный лазер на большие расстояния.
Оружие очень точное – оно эквивалентно попаданию в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния километра. Дальность оружия засекретили, однако указали, что оно является оружием прямой видимости, способным поражать любую видимую цель.
Лазерное энергетическое оружие может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света, чтобы прорезать цель, что приводит к повреждению конструкции или более впечатляющим результатам,
– заявили в Минобороны Великобритании.
Какова цена нового оружия
Минобороны Великобритании заявило, что оружие DragonFire в десятки раз дешевле, чем высокоточные боеприпасы. Ведь выстрел в течение 10 секунд по стоимости эквивалентен использованию обычного обогревателя в течение часа.
Стоимость эксплуатации лазера не превышает 10 фунтов стерлингов за выстрел (476 гривен),
– заявили в министерстве.
Там также добавили, что оружие имеет потенциал быть долгосрочной недорогой альтернативой для задач, выполняемых сейчас ракетами.
Кратко о программе DragonFire
- В Великобритании действует программа разработки DragonFire. В нее инвестировали 100 миллионов фунтов стерлингов (4,7 миллиарда гривен), поэтому систему будут совершенствовать.
- Возглавляет проект Лаборатория оборонной науки и технологий (DSTL) от имени Министерства обороны Великобритании. Их партнерами стали компании MBDA, Leonardo и QinetiQ.
- В 2022 году разработчики выяснили, что система даже при малой мощности может успешно отслеживать воздушные и морские цели с исключительно высокой точностью. Далее они должны были испытывать лазер высокой мощности в статическом состоянии, а затем поражать цели в практических сценариях.