Действует со скоростью света: Британия заявила о первых успешных испытаниях нового лазерного оружия

Министерство обороны Великобритании сообщило о первых успешных испытаниях лазерного оружия. Речь идет о системе направленной энергии (LDEW) DragonFire.

Оружие Лондон испытал на полигоне на Гебридских островах Шотландии. Соответствующую информацию сообщили 19 января 2024 года. Кстати, глава МИД Великобритании провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять российского диктатора, а противостоять злу.

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Что известно о новых испытаниях оружия Великобритании

Лазерное оружие DragonFire использует британскую технологию, чтобы иметь возможность доставлять мощный лазер на большие расстояния.

Оружие очень точное – оно эквивалентно попаданию в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния километра. Дальность оружия засекретили, однако указали, что оно является оружием прямой видимости, способным поражать любую видимую цель.

Лазерное энергетическое оружие может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света, чтобы прорезать цель, что приводит к повреждению конструкции или более впечатляющим результатам,

– заявили в Минобороны Великобритании.

Какова цена нового оружия

Минобороны Великобритании заявило, что оружие DragonFire в десятки раз дешевле, чем высокоточные боеприпасы. Ведь выстрел в течение 10 секунд по стоимости эквивалентен использованию обычного обогревателя в течение часа.

Стоимость эксплуатации лазера не превышает 10 фунтов стерлингов за выстрел (476 гривен),

– заявили в министерстве.

Там также добавили, что оружие имеет потенциал быть долгосрочной недорогой альтернативой для задач, выполняемых сейчас ракетами.

Кратко о программе DragonFire