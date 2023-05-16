Кроме Storm Shadow: какие еще дальнобойные ракеты Украина может получить от Великобритании

Есть информация, что Великобритания может передать Украине еще сотни дальнобойных ракет, кроме Storm Shadow. ВСУ могут получить ракеты "Хан", SLAM-ER, итальянский и французский варианты SCALP EG.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, также британцы могут предоставить Украине дроны с функцией возврата.

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Украина может получить еще сотни ракет

Свитан предположил, что Великобритания может предоставить Украине турецкие баллистические ракеты "Хан" с дальностью 250 – 300 километров. Также британцы имеют разные модификации ракет Harpoon. Например, SLAM-ER с дальностью до 300 километров.

Также, по мнению военного эксперта, ВСУ могут получить итальянский вариант ракеты SCALP EG с дальностью до 560 километров.

Некоторые модификации с увеличенной емкостью баков могут доставать и до 700 – тысячи километров. Это крылатая ракета, имеющая турбореактивный двигатель. Его дальность действия ограничена только количеством топлива. На базе Storm Shadow есть еще несколько модификаций. И французская часть SCALP EG с большей дальностью,

– объяснил он.

Роман Свитан убежден, что если Украина получит такие ракеты, это будет большой прорыв ВСУ.

Свитан о ракетах от Великобритании: смотрите видео

Британские дроны с функцией возврата

Свитан считает, что, скорее всего, ВСУ получат от Великобритании дроны с функцией возврата, которые уже давно просила Украина. Беспилотники усилят украинских бойцов в начале наступления.

"Довольно дешевая машина, но у нее есть функция возврата. Это дрон, который будет сбрасывать боеприпасы и возвращать обратно. Он возьмет на себя часть задач ракетных войск, часть – авиации. Если иметь их в достаточном количестве, допустим, в сотнях экземпляров, то это хорошее подспорье для наших наземных войск", – подчеркнул он.

Великобритания передаст для Украины дроны