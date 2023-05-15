Уже летом Великобритания начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Великобритания уже летом приступит к начальному этапу учений украинских пилотов, а также уже сейчас работает с другими странами над возможной передачей истребителей F-16 Украине.

Об этом говорится в заявлении британского правительства в понедельник, 15 мая. Ведомство напомнило, что еще в феврале премьер-министр Риши Сунак объявил, что Британия разработает новую программу обучения украинских пилотов.

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Отмечают, что такие действия – это поддержка усилий Украины по созданию новых украинских военно-воздушных сил, оснащенных истребителями F-16, которые отвечают стандартам НАТО.

Этим летом мы приступим к начальному этапу обучения украинских пилотов базовой подготовке. Мы адаптируем программу, используемую британскими пилотами, чтобы передать украинцам навыки пилотирования, которые они смогут применять на других типах самолетов,

– говорится в заявлении британского правительства.

Правительство Великобритании также сообщило, что бок о бок идет подготовка, направленная на сотрудничество с другими странами по предоставлению Украине истребителей F-16.

Украина может получить F-16: актуально

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что если будет принято решение о передаче F-16 Украине, то на доставку понадобится 18 месяцев.

Остин отметил, что поставки в Украину такого типа вооружения и проведения учений для украинской армии способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшее время.

F-16 является лучшим вариантом самолетов для Украины, это неоднократно отмечало военное руководство нашего государства. Киев призывает партнеров начать поставки этих истребителей как можно скорее.