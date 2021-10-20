Великобритания назвала Россию "критической угрозой" из-за новых подводных лодок

Британский генерал Николас Картер заявил, что Россия, наращивая разработку нового вооружения и подводных лодок, представляет критическую угрозу для Объединенного Королевства.

В то же время, по словам начальника штаба обороны Великобритании, страна-агрессор активно прибегает к дезинформации и использует прокси-формирование для достижения необходимых результатов.

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В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу. И Китай, который является для нас хроническим системным вызовом,

– сказал военный.

Николас Картер отметил, что разработка Россией новых подводных лодок заставляет Лондон реагировать на появляющиеся угрозы.

"Северная Атлантика – это регион, которым нам необходимо очень внимательно заниматься, учитывая подводные разработки России. Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание", – продолжил военный.

Он подчеркнул, что в связи с ростом напряженности международной политической ситуации Великобритания заинтересована в укреплении отношений с зарубежными партнерами в сфере обороны.

Идея формирования коалиции

По этой причине Лондон выступает за идею формирования коалиций AD HOC, которые в зависимости от угрозы будут объединять разные страны-единомышленницы и где центральная роль будет отведена НАТО.

При этом в перспективе не исключено, что похожие союзы могут возникнуть и с участием черноморских стран.

Это возможно. Есть же у нас пятисторонний формат по Украине с участием Великобритании, США, Канады, Польши и Литвы. Мы можем иметь такие коалиции, в рамках которых будем работать по темам, представляющим взаимный интерес,

– добавил генерал.