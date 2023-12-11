Будут поставлять корабли: Великобритания и Норвегия создали морскую коалицию для Украины
Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую морскую коалицию. В рамках новой инициативы Великобритания передаст Украине два корабля для разминирования класса Sandown.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании. Грант Шеппс подчеркнул, что эта инициатива направлена на укрепление способности Украины противодействовать российской агрессии на море, передает 24 Канал.
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Новая коалиция для поддержки Украины
Великобритания вместе с Норвегией возглавят новую коалицию для поддержки Украины – морскую. Она предоставит долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море.
В рамках новой коалиции Великобритания передаст Украине 2 противоминных корабля класса Sandown. О новой помощи Шеппс объявит 11 декабря во время встречи с министром обороны Норвегии. Кроме того, в Минобороны Великобритании сообщают, что во время встречи Шеппс подтвердит дополнительные детали военной помощи.
На экономику Украины продолжает влиять блокада Путина в Черном море, значительно уменьшившая способность страны перевозить жизненно важные экспортные товары морем. Укрепление морского потенциала ВСУ, в частности противодействия угрозе российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины,
– отметили в Минобороны Великобритании.
Известно, что морская коалиция будет действовать длительно. Союзники стремятся помочь Украине трансформировать свой военно-морской флот, сделать его более совместимым с западными союзниками и НАТО, а также укрепить безопасность в Черном море.
"Эти тральщики предоставят Украине жизненно важный потенциал, который поможет спасать жизнь на море и откроет жизненно важные экспортные пути, существенно ограниченные после начала незаконного полномасштабного вторжения Путина. Это увеличение способности знаменует собой начало новых целенаправленных усилий Великобритании, Норвегии и наших союзников касательно укрепления морской способности Украины в долгосрочной перспективе", – подчеркнул Шеппс.
В Минобороны Великобритании также добавили, что новая коалиция будет тесно сотрудничать с Военно-морскими силами Украины и Министерством обороны Украины с целью развития ряда возможностей, включая быстрое развитие морских сил в Черном море, продолжение развития украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных и внутренних водных путей
Военная помощь от Великобритании: последние новости
- Правительство Великобритании 6 декабря объявило о предоставление Украине 43 миллионов евро. Денежные средства должны быть использованы на гуманитарную помощь для наиболее пострадавших украинцев.
- В СМИ сообщают, что Украина получила от Британии ракеты Martlet. Это универсальная малогабаритная ракета, которую можно использовать в 4 режимах: морской (против малых надводных судов); поверхность – поверхность; воздушный запуск; и "земля-воздух". Как утверждают в СМИ, эти ракеты помогут Украине бороться с "Шахедами".
- Украина также получила от Великобритании комплексы противовоздушной обороны MSI-DS Terrahawk Paladin. Эта система ПВО поможет также в борьбе с "Шахедами". Эксперты отмечают, что это стационарное средство очень надежно, ведь может поражать цели в районе 2 километров.