Колоссальная сумма: Великобритания выделила Украине помощь накануне зимы

Великобритания поддерживает Украину в ее борьбе за свою свободу. В преддверии зимы страна объявила о новом пакете помощи.

Правительство страны объявило о новой помощи 5 октября. В частности, страна предоставляет более 40 миллионов долларов для ООН, а также благотворительных организаций, оказывающих разнообразную помощь. В частности, приют и тёплая одежда.

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Кроме того, Великобритания выделит более 12 миллионов долларов для энергетической сферы. Это сделают, чтобы восстановить критически важную энергетическую инфраструктуру Украины.

Также государство выделило гарантию по кредиту в размере 500 миллионов долларов. Эти деньги позволят Украине обеспечить жизненно необходимые выплаты во время зимы 2023 – 2024 годов.

Как мир помогает Украине

Весь цивилизованный мир помогает Украине сражаться за свою свободу. В частности, Испания передаст Украине ЗРК Hawk. Тем временем Германия передаст Украине средства ПВО, чтобы защитить зерновые пути.

Кроме того, в Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине.

Вот наше послание. За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается,

– заметила спикера.

Также подчеркнули, что вторжение России в Украину осудило более 140 стран мира.