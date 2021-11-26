Великобритания перебрасывает дивизию в Германию из-за войск возле Украины, – Times

Великобритания решила уже реагировать на возможное наступление России на Украину. Так, государство отправило своих военных в Германию.

В Германию отправят 250 единиц техники

В рамках модернизации британской армии перебросят новейшие танки, беспилотники и другое вооружение в Германию. Так планируют создать региональный узел НАТО.

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Военная база НАТО будет дислоцироваться в Сеннелагере. Из Великобритании туда отправят:

танки Challenger-3, БМП Boxer,

беспилотники,

артиллерию.

Всего перебросят примерно 250 единиц техники.

Германия вместе с Оманом и Кенией станут региональными узлами для британской армии. Они будут укреплять отношения с союзниками и предотвращать угрозу со стороны России и Китая.

Наша армия будет действовать по всему миру, имея возможность противостоять множеству угроз, от кибервойны до конфликта на поле боя,

– заявил госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес.

Лондон может отправить спецназовцев в Украину

Ранее британские СМИ писали, что из-за опасений российской агрессии Великобритания может отправить в Украину 600 спецназовцев. Речь идет об отряде бойцов Особой воздушной службы, полке специальной разведки, медиках, инженерах, связистах и 16-й десантно-штурмовой бригаде.

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