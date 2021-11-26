Великобритания перебрасывает дивизию в Германию из-за войск возле Украины, – Times
Источник:The Times
Великобритания решила уже реагировать на возможное наступление России на Украину. Так, государство отправило своих военных в Германию.
В Германию отправят 250 единиц техники
В рамках модернизации британской армии перебросят новейшие танки, беспилотники и другое вооружение в Германию. Так планируют создать региональный узел НАТО.
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Военная база НАТО будет дислоцироваться в Сеннелагере. Из Великобритании туда отправят:
- танки Challenger-3, БМП Boxer,
- беспилотники,
- артиллерию.
Всего перебросят примерно 250 единиц техники.
Германия вместе с Оманом и Кенией станут региональными узлами для британской армии. Они будут укреплять отношения с союзниками и предотвращать угрозу со стороны России и Китая.
Наша армия будет действовать по всему миру, имея возможность противостоять множеству угроз, от кибервойны до конфликта на поле боя,
– заявил госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес.
Лондон может отправить спецназовцев в Украину
Ранее британские СМИ писали, что из-за опасений российской агрессии Великобритания может отправить в Украину 600 спецназовцев. Речь идет об отряде бойцов Особой воздушной службы, полке специальной разведки, медиках, инженерах, связистах и 16-й десантно-штурмовой бригаде.
Главное о войсках России у нашей границы
- Почти месяц у наших границ фиксируют увеличение количества российских войск. Украинская и американская разведки говорят, что зимой 2022 года Россия может пойти в атаку.
- В Минобороны считают, что враг может попытаться взять нашу страну в кольцо. Ведь войска не только у границы России, но и Беларуси.
- Президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 26 ноября заявил, что наступление России может произойти в любой момент, в то же время сейчас Кремль "запугивает" Киев.