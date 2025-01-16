Великобритания передает Украине новый пакет помощи

Великобритания объявила о пакете помощи Украине в рамках визита премьера Кира Стармера и подписания соглашения о партнерстве между странами на 100 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января.

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Что известно о новом пакете помощи

Британский премьер напомнил, что Лондон в этом году уже выделил 3 миллиарда фунтов стерлингов на военную помощь, что составляет около 3,6 миллиарда долларов. Сейчас Кир Стармер анонсировал новую поддержку для Украины, размер которой около 2,6 миллиарда долларов.

Мы идем дальше, чтобы поддержать линию фронта, предоставляя 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, которые будут возвращены не Украиной, а за счет процентов от замороженных российских активов,

– заявил он.

По его словам, Лондон предоставит Киеву 150 стволов артиллерии, изготовленных компанией Sheffield Forgemasters. Впервые такое вооружение будет изготовлено именно на территории Британии, они начнут поступать в Украину уже через несколько недель.

В то же время британский премьер анонсировал поставки новой мобильной системы противовоздушной обороны, разрабатывавшейся совместно с Данией. "Мы будем работать с союзниками, чтобы усилить эту работу", – заверил он.