США отреагировали на передачу Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow Украине

12 мая 2023, 12:39
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Источник:

Госдеп США

Великобритания передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. В США подчеркнули, что это происходит через коалицию.

Все это опять же делается через коалицию и скоординированный процесс. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Важно Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow

Союзники работают вместе

По словам Блинкена, министр Остин руководит этим уже много месяцев. Однако дело не только в системах вооружения. Дело в том, что военные должны пройти обучение.

Это техническое обслуживание, потому что если бойцы не знают, как это поддерживать, оно разваливается за 7 дней, это не принесет вам большой пользы,
– объяснил Блинкен.

Следует также понимать, как использовать эти вещи в слаженном и эффективном плане – общем вооружении.

"Над всем мы работали, и делаем это скоординировано. Разные страны берут разные части этого", — добавил госсекретарь.

Что этому предшествовало

  • Великобритания 11 мая официально подтвердила передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Они могут бить на расстоянии не менее 300 километров.
  • Теперь военные объекты России находятся под угрозой. Эксперты сообщали, что 3-4 ракеты Storm Shadow выведут из строя Крымский мост на длительное время.
  • Более того, эта ракета создана для прорыва мощнейшей ПВО. Поэтому россиянам, у которых и раньше был постоянный "хлопок", следует напрячься.

Автор: Ольга Музика