США отреагировали на передачу Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow Украине
Источник:Госдеп США
Великобритания передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. В США подчеркнули, что это происходит через коалицию.
Все это опять же делается через коалицию и скоординированный процесс. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Важно Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow
Союзники работают вместе
По словам Блинкена, министр Остин руководит этим уже много месяцев. Однако дело не только в системах вооружения. Дело в том, что военные должны пройти обучение.
Это техническое обслуживание, потому что если бойцы не знают, как это поддерживать, оно разваливается за 7 дней, это не принесет вам большой пользы,
– объяснил Блинкен.
Следует также понимать, как использовать эти вещи в слаженном и эффективном плане – общем вооружении.
"Над всем мы работали, и делаем это скоординировано. Разные страны берут разные части этого", — добавил госсекретарь.
Что этому предшествовало
- Великобритания 11 мая официально подтвердила передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Они могут бить на расстоянии не менее 300 километров.
- Теперь военные объекты России находятся под угрозой. Эксперты сообщали, что 3-4 ракеты Storm Shadow выведут из строя Крымский мост на длительное время.
- Более того, эта ракета создана для прорыва мощнейшей ПВО. Поэтому россиянам, у которых и раньше был постоянный "хлопок", следует напрячься.