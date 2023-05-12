США отреагировали на передачу Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow Украине

Великобритания передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. В США подчеркнули, что это происходит через коалицию.

Все это опять же делается через коалицию и скоординированный процесс. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Важно Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow

Союзники работают вместе

По словам Блинкена, министр Остин руководит этим уже много месяцев. Однако дело не только в системах вооружения. Дело в том, что военные должны пройти обучение.

Это техническое обслуживание, потому что если бойцы не знают, как это поддерживать, оно разваливается за 7 дней, это не принесет вам большой пользы,

– объяснил Блинкен.

Следует также понимать, как использовать эти вещи в слаженном и эффективном плане – общем вооружении.

"Над всем мы работали, и делаем это скоординировано. Разные страны берут разные части этого", — добавил госсекретарь.

Что этому предшествовало