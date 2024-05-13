В частности, Великобритания предоставит Украине более чем 1600 ракет. Военный эксперт из Израиля Давид Гендельман в эфире 24 Канала рассказал, что вряд ли говорится только о Storm Shadow.

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Что вошло в пакет помощи от Великобритании

После принятия законопроекта о помощи Украине в США, другие союзники нашего государства также усилили свою военную поддержку.

В частности, Великобритания недавно объявила крупнейший за все время пакет помощи, суммой более чем 600 миллионов долларов. В него войдут в частности, более 1600 ракет. В то же время неизвестно, о каких именно ракетах говорится.

Поскольку они не показывают (что это за ракеты – 24 Канал), придется ждать информации. Но вряд ли можно ожидать, что там все ракеты – Storm Shadow. Возможно, там есть те или иные виды зенитных ракет или неуправляемые ракеты для вертолетов. В общем то, что эти ракеты передают – это уже очень хорошо,

– отметил Давид Гендельман.

Конечно, многое будет зависеть от темпов поставки, ведь ситуация на фронте обостряется. В этом случае, по мнению военного эксперта, лучше получить 100 ракет сегодня, чем 200 завтра.

"В открытых источниках не пишут о том, будут ли передавать оружие из наличия, или это заказ для оборонной промышленности. Какая-то часть, видимо, действительно передается со складов. О темпах судить трудно, но можно сказать, что из Британии это поступит быстрее (чем, например, из США – 24 Канал)", – пояснил Гендельман.

Обратите внимание! В пакет помощи от Великобритании также вошли 4 миллиона боеприпасов, 400 транспортных средств, включая 160 автомобилей Husky и 60 катеров.

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