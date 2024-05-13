Зокрема, Британія надасть Україні більш як 1600 ракет. Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман в етері 24 Каналу розповів, що навряд чи мовиться лише про Storm Shadow.

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Що увійшло до пакета допомоги від Великої Британії

Після ухвалення законопроєкту про допомогу Україні у США, інші союзники нашої держави також посилили свою військову підтримку.

Зокрема, Велика Британія нещодавно оголосила найбільший за весь час пакет допомоги, сумою на понад 600 мільйонів доларів. До нього увійдуть зокрема, більш як 1600 ракет. Водночас невідомо, про які саме ракети мовиться.

Оскільки вони не показують (що це за ракети – 24 Канал), доведеться чекати інформації. Але навряд чи можна очікувати, що там усі ракети – Storm Shadow. Можливо, там є ті чи інші види зенітних ракет або некеровані ракети для вертольотів. Загалом те, що ці ракети передають – це вже дуже добре,

– наголосив Давид Гендельман.

Звісно, багато чого залежатиме від темпів постачання, адже ситуація на фронті загострюється. У цьому випадку, на думку військового експерта, краще отримати 100 ракет сьогодні, аніж 200 завтра.

"У відкритих джерелах не пишуть про те, чи передаватимуть зброю з наявності, чи це замовлення для оборонної промисловості. Якась частина, мабуть, справді передається зі складів. Про темпи судити важко, але можна сказати, що з Британії це надійде швидше (ніж, наприклад, зі США – 24 Канал)", – пояснив Гендельман.

Зверніть увагу! У пакет допомоги від Великої Британії також увійшли 4 мільйони боєприпасів, 400 транспортних засобів, включно зі 160 автомобілями Husky та 60 катерів.

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