650 ракет ПВО LMM от Великобритании: от каких целей они защитят Украину

Великобритания поставит Украине 650 легких многоцелевых ракет LMM для усиления противовоздушной обороны. Эта помощь является частью обязательств нового британского правительства перед Украиной.

Контракт на поставку ракет составляет 162 миллиона фунтов стерлингов. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, от каких целей они защитят Украину.

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Универсальное оружие

По словам полковника ВСУ в запасе, ракеты Lightweight Multirole Missile, которые будут переданы Украине, являются универсальными: их можно применять для перехвата вражеских целей с земли, моря или воздуха.

Особенностью является использование двухканальной системы наведения – лазерной лучевой и инфракрасной на конечном участке наведения. Кумулятивно-осколочная боевая часть имеет массу 3 килограмма, при стрельбе по воздушной цели подрывается неконтактным лазерным взрывателем.

Интересно! Универсальная малогабаритная многоцелевая управляемая ракета Lightweight Multirole Missile (LMM) имеет стартовую массу 13 килограммов, длину 1,3 метра и диаметр корпуса 76 миллиметров.

Двигаясь со скоростью 1,5 Маха и дальностью до 12 километров, в зависимости от базы запуска, LMM является очень универсальной против широкого спектра угроз, включая бронетранспортеры, быстрые прибрежные ударные корабли и беспилотные летательные аппараты.

Если передают сотни единиц, можно считать, что одна из трех ракет выполняет боевую задачу, поэтому как минимум по 200 целям они нанесут удары,

– отметил Роман Свитан.