Великобритания предоставит Украине дополнительную помощь на 100 миллионов долларов
7 марта 2022 , 03:58Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Великобритания продолжает оказывать финансовую помощь Украине. Вскоре Лондон дополнительно выделит 100 миллионов долларов.
Денежные средства предназначены для смягчения финансового давления, вызванного неспровоцированным и незаконным вторжением России. Об этом сообщили на Даунинг-стрит.
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Деньги можно будет использовать для поддержки:
- заработной платы в бюджетном секторе;
- систем социальной защиты и пенсий для украинского народа.
К слову, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 марта проведет встречу с лидерами Канады Джастином Трюдо и Нидерландов Марком Рютте. Они обсудят ситуацию в Украине.
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