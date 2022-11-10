Усиление ПВО: Великобритания предоставит Украине тысячу ракет

Великобритания поможет Украине усилить противовоздушную оборону и защититься от атак оккупантов на энергетические объекты. Ранее Киев запросил дополнительные средства ПВО.

Лондон передаст тысячу ракет класса "земля-воздух". Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Усиление ПВО

Уоллес отметил, что передача тысяч ракет продолжает оборонную поддержку Украины. Это поможет противостоять угрозе ударов по критически важной национальной инфраструктуре.

Эти ракеты можно применять совместно с имеющимися средствами ВСУ. Оборудование состоит из пусковых установок и ракет, оно способно сбивать воздушные цели, в том числе российские беспилотники и крылатые ракеты.

Предыдущая помощь Британии

Украинские власти неоднократно отмечали важность усиления ПВО Украины, особенно после масштабных атак по критической инфраструктуре. К слову, новый премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что в его планах – увеличение помощи Украине.

Накануне в Великобритании заявили, что предоставят ВСУ комплект зимнего снаряжения, чтобы помочь им в изнуряющих зимних условиях. Должны предоставить более 25 тысяч комплектов одежды для экстремальных холодов. Это дополнение к более чем 7 тысячам комплектов для нормальной холодной погоды, которые раздают новобранцам во время операции "Интерфлекс".

Кроме того, Великобритания пришлет еще 12 тысяч спальных комплектов и 150 палаток с подогревом.

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