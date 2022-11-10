Лондон передасть тисячу ракет класу "земля-повітря". Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.
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Посилення ППО
Уоллес зазначив, що передача тисячі ракет продовжує оборонну підтримку України. Це допоможе протистояти загрозі ударів по критично важливій національній інфраструктурі.
Ці ракети можна застосовувати спільно з наявними засобами ЗСУ. Устаткування складається з пускових установок і ракет, воно здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники та крилаті ракети.
Попередня допомога Британії
Напередодні у Великій Британії заявили, що нададуть ЗСУ комплект зимового спорядження, аби допомогти їм у виснажливих зимових умовах. Мають надати понад 25 тисяч комплектів одягу для екстремальних холодів. Це доповнення до понад 7 тисяч комплектів для нормальної холодної погоди, які роздають новобранцям під час операції "Інтерфлекс".
Крім того, Великобританія надішле ще 12 тисяч спальних комплектів і 150 наметів з підігрівом.
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