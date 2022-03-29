Великобритания созывает конференцию по сбору оружия для Украины
Источник:https://economictimes.indiatimes.com/news/newsblogs/daily-news-and-latest-updates-live-29-march-2022/liveblog/90506720.cms
Великобритания проведет в четверг, 31 марта, конференцию доноров, чтобы привлечь больше летального оружия для Украины,
Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Там отметили, что конференцию созывает министр обороны Бен Уоллес.
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Увидим, что мы можем собрать со всего мира, чтобы гарантировать, что Россия не добьется успеха в своей незаконной оккупации и вторжении в суверенную страну,
– сказал он во время визита в Норвегию.
Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашения о прекращении огня в Украине будет недостаточно для отмены санкций против России. Необходимо давить, чтобы страна-оккупантка полностью сменила курс.
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