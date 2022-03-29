Великобритания созывает конференцию по сбору оружия для Украины

29 марта 2022 , 23:27
Читати новину українською

Источник:

https://economictimes.indiatimes.com/news/newsblogs/daily-news-and-latest-updates-live-29-march-2022/liveblog/90506720.cms

Великобритания проведет в четверг, 31 марта, конференцию доноров, чтобы привлечь больше летального оружия для Украины,

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Там отметили, что конференцию созывает министр обороны Бен Уоллес.

Читайте также Британское правительство просит все государственные организации разорвать соглашения с Россией и Беларусью

Увидим, что мы можем собрать со всего мира, чтобы гарантировать, что Россия не добьется успеха в своей незаконной оккупации и вторжении в суверенную страну,
– сказал он во время визита в Норвегию.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашения о прекращении огня в Украине будет недостаточно для отмены санкций против России. Необходимо давить, чтобы страна-оккупантка полностью сменила курс.

Кстати – Джонсон сравнил Зеленского с Черчиллем: смотрите видео

 

Автор: Олександр Бевза