Великобритания и США отправят военных в Афганистан для эвакуации своих граждан

В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Афганистане Великобритания и США отправят в страну своих военных. Воины будут помогать согражданам эвакуироваться из Исламской Республики.

Стоит отметить, что на днях боевики движения "Талибан" вплотную подошли к Кабулу. Террористы взяли под контроль город Газни, расположенный в 130 километрах от города.

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Британия отправляет военных

Sky News сообщает, что министр обороны Бен Уоллес принял решение отправить в Афганистан 600 военных для эвакуации своих граждан.

Я санкционировал развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи британским гражданам в выезде из страны и поддержки перемещения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе с нами,

– сказал он.

Глава ведомства добавил, что безопасность британских граждан, военных и бывших афганских сотрудников является приоритетом страны.

Штаты направляют своих бойцов

CNN пишет, что Соединенные Штаты направят 3 000 своих военных в Афганистан для эвакуации посольства США в Кабуле.

Американские воины также обеспечат безопасность персонала Штатов.

Кроме этого, дипломаты призвали сограждан немедленно покинуть Афганистан.

Посольство США призывает граждан США немедленно покинуть Афганистан, используя доступные варианты коммерческих рейсов,

– отметили в посольстве США в Кабуле.

Ранее боевики заявили, что взяли под контроль Герат, Кандагар, Газни и Таринкот.

В течение последних дней талибы захватили столицы 12 из 34 провинций Афганистана.

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Джо Байден принял решение вывести из Афганистана американских военных. Они должны покинуть территорию страны до 11 сентября 2021.

Тем временем талибы начали брать новые территории под собственный контроль. Они прибегают к разным зверствам, например, казнь военных, которые уже сдались.

Источники в разведке США рассказали, что талибы могут взять под контроль столицу Кабул через 30 − 90 дней после вывода американских войск.

Al Jazeera информирует, что радикальное движение "Талибан" объявило о захвате пятого за день большого города – Калайи-Нау.

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