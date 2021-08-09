Великобритания ввела новые санкции против Беларуси: кто попал под ограничения

9 августа 2021 , 15:36
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Источник:

МИД Великобритании

Великобритания ввела жесткий пакет санкций против режима Александра Лукашенко. Новые ограничения касаются торговой, финансовой и авиационной сферы.

Это произошло на фоне введения подобных санкций США в годовщину президентских выборов, которые цивилизованный мир не признал, 9 августа. В частности, в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека в Беларуси.

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Глава британского МИД Доминик Рааб заявил: "Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действия Лукашенко после фальсификации выборов".

Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании,
– сказал министр.

Пакет новых санкций против Беларуси включает:

  • запрет белорусским авиакомпаниям летать над Великобританией;
  • запрет на покупку ценных бумаг, выпущенных Беларусью и госбанками;
  • ограничения покупки калийных удобрений, нефтепродуктов, перехват и мониторинг товаров и технологий, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения для сокращения объема доходов, которые поступают в режим Лукашенко;
  • запрет на страхование и перестрахование государственным органам Беларуси;
  • ограничения против российского предпринимателя Михаила Гуцериева, соратника Лукашенко.

Эти мероприятия являются значительным дополнительным шагом в осуществлении давления на режим Лукашенко. Они тщательно нацелены на оказание давления на Лукашенко, его окружающих и государственные учреждения,
– добавили в британском МИД.

Кто попал в санкционный список

  • Александр Лукашенко,
  • сын диктатора Виктор Лукашенко;
  • глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин;
  • председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель;
  • глава Администрации президента Игорь Сергиенко;
  • пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;
  • глава МВД Иван Кубраков.

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Совместные санкции США и Британии

Светлана Тихановская заявила, что США, Великобритания и Канада в ближайшее время могут объявить о совместных санкциях против режима Лукашенко.

Верховный комиссар ООН по правам человека начал документацию фактов насилия и пыток белорусов. Мы работаем над приближением международного трибунала по преступлениям режима и проведением международной конференции высокого уровня по решению кризиса в Беларуси,
– отметила политик.

В то же время она исключила проведение в стране новых массовых акций протеста.

Обратите внимание! Министр экономики Беларуси пытался всех убедить, что экономика государства развивается и устойчиво растет, несмотря на западные санкции.
  • В этот же момент Лукашенко просил цивилизованный мир не вводить новых ограничений.
Автор: Олег Васьків