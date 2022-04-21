Великобритания ввела новые торговые санкции против России

Великобритания ввела очередные санкции против России: запретила импорт товаров роскоши и древесины, а также повысила пошлины на торговлю другими товарами.

Новые санкции Великобритании

С новыми санкциями Великобритания вводит таможенную пошлину на импорт и запрет на российские товары на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов.

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Страна расширила список товаров, импорт которых запрещен, и включила в него серебро, изделия из дерева и товары роскоши из России, включая икру.

Также правительство Великобритании повысило тарифы на ряд другого импорта из РФ на 35%. Повышение пошлин охватит торговлю на сумму 130 миллионов фунтов, в том числе такие товары как бриллианты и каучук. В полном перечне – мясо, кофе и чай, сахар, табак, одежда, ткани и кожа, металлические изделия, запчасти, машины, оптические устройства.

Великобритания продолжает стоять бок о бок с Украиной и тесно сотрудничает с нашими международными партнерами, чтобы нанести максимальный ущерб путинскому режиму, сократив ресурсы и средства, необходимые ему для ведения этой незаконной войны,

– заявила министерша международной торговли Энн-Мари Тревельян.

Канцлер казначейства Риши Сунак отметил, что новые запреты повлекут за собой новые проблемы экономике России из-за его варварски и неоправданного нападения на суверенную нацию.

Также 21 апреля Правительство Великобритании ввело санкции против российских генералов , ответственных за бомбардировки Мариуполя.

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