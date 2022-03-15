Великобритания выдала 4 тысячи виз для беженцев из Украины

Великобритания оформила визы с разрешением на проживание в стране уже 4 тысячам украинских беженцев, которые вынужденно убегают от войны.

По данным министерства внутренних дел Великобритании, на 13 марта украинцы заполнили 32 200 визовых анкет, а 10 600 беженцев из Украины записались на собеседования в визовые центры.

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Тип визы, который выдают беженцам из Украины в рамках программы Ukraine Family Scheme, предоставляется на основании наличия у них родственников в Соединенном Королевстве.

Открыть британскую визу можно в центрах по всей Европе, включая Польшу и французский Кале.

Интересно, что в отличие от Европейского Союза, разрешающего украинцам трехлетнее проживание без визы, Великобритания сохранила контроль над въездом.

В частности, премьер-министр Борис Джонсон отметил, что было "умно иметь базовую возможность проверять, кто въезжает в страну".

Существуют два основных пути получения британской визы для беженцев:

должны быть родственники в Великобритании;

или назначенный британский спонсор для их пребывания в стране.

К слову, из-за военной агрессии российских оккупантов против Украины более 2,5 миллионов украинцев уже выехали за границу.

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