За даними міністерства внутрішніх справ Великої Британії, станом на 13 березня українці заповнили 32 200 візових анкет, а 10 600 біженців з України записалися на співбесіди у візові центри.

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Тип візи, який наразі видають біженцям з України в рамках програми Ukraine Family Scheme, надається на підставі наявності в них родичів у Сполученому Королівстві.

Наразі відкрити британську візу можна в центрах по всій Європі, включаючи Польщу та французький Кале.

Цікаво, що на відміну від Європейського Союзу, який дозволяє українцям трирічне проживання без візи, Велика Британія зберегла контроль над в'їздом.

Зокрема, прем’єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що було "розумно мати базову можливість перевіряти, хто в’їжджає» до країни".

Існують два основних шляхи отримання британської візи для біженців:

мають бути родичі у Великій Британії;

або призначений британський спонсор для їх перебування у країні.

До слова, через військову агресію російських окупантів проти України понад 2,5 мільйона українців вже виїхали за кордон.

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