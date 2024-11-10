Независимо от позиции США: Британия отвергла возможность территориальных уступок России

Великобритания будет продолжать поддерживать Украину, независимо от позиции США. Кроме того, в Лондоне отвергают возможность территориальных уступок России.

Об этом в комментарии ВВС заявил министр финансов Великобритании Даррен Джонс. Политик также отказался комментировать "мирный план" Трампа, ведь считает неправильным комментировать "гипотетические сценарии", передает 24 Канал.

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Великобритания подчеркнула, что продолжит поддерживать Украину

Джонс резко выступил против того, чтобы от Украины требовали территориальных уступок для России. Британский министр также отметил, что Лондон уважает желание Киева вернуть временно оккупированные территории под свой контроль, в том числе – Крым. Джонс отметил, что это вопрос – основа, на которой действует Великобритания.

Также у министра Британии поинтересовались, что он думает о "мирном плане" Трампа. В то же время Джонс ответил, что не считает нужным комментировать "гипотетические сценарии". Зато он отметил, что поддержка Британии для Украины будет "решительной", несмотря на позицию США.

Украина должна иметь возможность восстановить свою страну в том виде, в котором она была устроена ранее. Не должно быть ни одного элемента уступки незаконному вторжению со стороны России,

– подчеркнул Джонс.

Министр финансов Великобритании также добавил, что Лондон продолжит оказывать помощь Киеву, включая выделение миллиардов фунтов стерлингов ежегодно.