Россияне пытались прорвать оборону на Харьковщине: какой населенный пункт стал целью врага

Оккупанты имели попытку прорыва на Великобурлукском направлении в Харьковской области. Там враг атаковал вблизи Чугуновки.

О таком проинформировали в Группировке объединенных сил 29 марта.

Что известно о попытке прорыва на Харьковщине?

Несмотря на попытки противника прорвать оборону украинских бойцов на направлении, Силы обороны продолжают удерживать позиции. Более того, они наносят вражеской армии существенные потери.

Наши воины держат оборону, уничтожая силы врага,

– говорится в сообщении.

Вместе с тем, россияне сосредоточили свои усилия на Южно-Слобожанском направлении в Волчанске и в сторону Старицы, Прилепки, Волчанских Хуторов. Украинские военные ударили по штурмовым группам россиян.

Отметим, что российские войска до сих пор присутствуют в Купянске, однако о полном контроле над городом речь не идет. Захватчики прячутся в подвалах. Представитель Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил 24 Каналу, что ситуация в Купянске не представляет серьезной угрозы.

