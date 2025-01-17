В одном из сел на Донетчине Силам обороны грозит оцепление, – Deep State

Оккупанты стремительно продвигаются к границе с Днепропетровской областью. За последние дни они оккупировали Нескучное и почти заняли Времовку.

Тем временем над Великой Новоселкой – последним крупнейшим пунктом на Времовском направлении – нависла угроза окружения, передает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Опасная ситуация вокруг Великой Новоселки

Аналитики рассказали о попытках врага взять этот населенный пункт в кольцо.

Действия оккупантов все больше свидетельствуют о том, что они хотят захватить Великую Новоселку, при этом не ввязываясь в бои в застройке.

Так, эксперты прогнозируют, что противник будет в дальнейшем пытаться улучшить свое положение севернее и южнее Нового Комара, перерезать дорогу из Зеленого Поля и выйти к балке на севере.

В Deep State напомнили, что враг за последние три дня захватил Нескучное и проводит дозачистку Временки.

Там удивляются, что еще на середину дня 15 января была информация о том, что Силы Обороны сопротивляются в Нескучном, однако ближе к ночи россияне уже были в центре Времовки.

"Каким образом за три дня целых два села оказались пустыми – нам пока неизвестно", – говорится в сообщении аналитиков.

Угроза окружения для Великой Новоселки: смотрите на карте

К слову, оккупанты также хотят обойти Покровск, чтобы взять его без городских боев. Российские захватчики планируют перерезать наземные пути в Покровске и Мирнограде, чтобы заставить ВСУ выйти из этих населенных пунктов.