72 года в браке: в Хмельницкой области обвенчались 103-летний мужчина и 92-летняя женщина
- 103-летний Иван Чайка и его 92-летняя жена Нина Чайка обвенчались в городе Староконстантинов Хмельницкой области.
- Супруги прожили вместе уже 72 года, настоятель Храма Рождества Пресвятой Богородицы игумен Лаврентий поздравил пару.
Недавно в городе Староконстантинов Хмельницкой области обвенчалась пара долгожителей. Иван Антонович Чайка с женой Ниной Васильевной уже прожили вместе 72 года.
Детали в четверг, 24 июля, рассказало Староконстантиновское городское радиовещание, передает 24 Канал. Молодоженов поздравил настоятель Храма Рождества Пресвятой Богородицы игумен Лаврентий.
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Что известно о долгожителях из Хмельницкой области?
103-летний Иван Чайка и его 92-летняя жена Нина Чайка приняли таинство венчания.
Кроме того, мужчина является почетным жителем Староконстантинова.
Жизненный возраст имеет способность менять человеческие взгляды, желания, людей в целом. Однако, главное в жизни, найдя друг друга, – суметь сохранить в отношениях любовь, взаимопонимание, уважение и бесценную поддержку,
– отметил игумен Лаврентий.
Напомним, недавно во Львове обвенчались освобожденный из плена стрелок 24 ОБМр имени короля Даниила Сергей Мельник и волонтер Ирина Тришкина. Церемония состоялась 5 июля в церкви святого Иосафата.