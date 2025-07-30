Недавно в городе Староконстантинов Хмельницкой области обвенчалась пара долгожителей. Иван Антонович Чайка с женой Ниной Васильевной уже прожили вместе 72 года.

Детали в четверг, 24 июля, рассказало Староконстантиновское городское радиовещание, передает 24 Канал. Молодоженов поздравил настоятель Храма Рождества Пресвятой Богородицы игумен Лаврентий.

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Что известно о долгожителях из Хмельницкой области?

103-летний Иван Чайка и его 92-летняя жена Нина Чайка приняли таинство венчания.

Кроме того, мужчина является почетным жителем Староконстантинова.

Жизненный возраст имеет способность менять человеческие взгляды, желания, людей в целом. Однако, главное в жизни, найдя друг друга, – суметь сохранить в отношениях любовь, взаимопонимание, уважение и бесценную поддержку,

– отметил игумен Лаврентий.

Венчание Ивана и Нины Чаек / Фото Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Напомним, недавно во Львове обвенчались освобожденный из плена стрелок 24 ОБМр имени короля Даниила Сергей Мельник и волонтер Ирина Тришкина. Церемония состоялась 5 июля в церкви святого Иосафата.