Деталі в четвер, 24 липня, розповіло Старокостянтинівське міське радіомовлення, передає 24 Канал. Молодят привітав настоятель Храму Різдва Пресвятої Богородиці ігумен Лаврентій.

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103-річний Іван Чайка та його 92-річна дружина Ніна Чайка прийняли таїнство вінчання.

Окрім того, чоловік є почесним жителем Старокостянтинова.

Життєвий вік має здатність змінювати людські погляди, бажання, людей в цілому. Однак, головне в житті, знайшовши одне одного, – зуміти зберегти у відносинах любов, взаєморозуміння, повагу та безцінну підтримку,

– зазначив ігумен Лаврентій.

Вінчання Івана та Ніни Чайок / Фото Храм Різдва Пресвятої Богородиці

Нагадаємо, нещодавно у Львові повінчалися звільнений з полону стрілець 24 ОБМр імені короля Данила Сергій Мельник та волонтерка Ірина Трішкіна. Церемонія відбулася 5 липня в церкві святого Йосафата.