Венецианская комиссия избрала нового президента

В Венецианской комиссии избрали нового президента на два года. Орган с 10 декабря возглавила французская юристка Клэр Бази-Малори.

До этого должность занимал итальянский юрист Джанни Букиккио. Он был председателем комиссии с 2009 года и продолжит сотрудничество как ее специальный представитель.

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Что известно о новом президенте

С 2010 года Клэр Бази-Малори была членом Конституционного суда Франции. К Венецианской комиссии присоединилась в 2014 году.

За 40 лет карьеры была на других должностях во Франции. Три года входила в состав комиссии по компенсации потерь жертвам из-за антисемитского законодательства, которое приняли во время нацистской оккупации Франции.

В 2010 году Бази-Малори стала членом Конституционного совета Франции. Также получила Орден Почетного легиона – высшую государственную награду.

На должность Бази-Малори заступит с 10 декабря и будет занимать ее 2 года. В 2023 году она имеет право переизбраться.

Венецианская комиссия и Украина

16 октября эксперты Венецианской комиссии в заключении раскритиковали некоторые вопросы относительно применения норм международного права в законопроекте правительства Украины о переходном периоде оккупированных территорий.

Стало известно, что Бюро Венецианской комиссии перенесло рассмотрение вопроса о выводах относительно украинского закона об олигархах. Этот вопрос должны были рассмотреть в 10 – 11 декабря на 129 пленарной сессии. Пообещали предоставить их в январе 2022 года.

Как заявлял мэр Киева Виталий Кличко, Венецианская комиссия направила свое заключение в текст законопроекта о столице. К нему специалисты подали 20 страниц замечаний.

Венецианская комиссия – это совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Учреждение предоставляет заключения о том, соответствуют ли проекты законодательных актов европейским стандартам и ценностям.