Венецианская комиссия обновила заключение по реформе Конституционного Суда
Источник:Центр противодействия коррупции
Венецианская комиссия опубликовала обновленный вывод о законопроекте о процедуре отбора кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины. Комиссия отметила два важных момента.
23 ноября Венецианская комиссия уже публиковала безотлагательное заключение по законопроекту, который Верховная Рада приняла в декабре.
Читайте также США отслеживают размещение российских войск в Беларуси, – Белый дом
Советуют увеличить количество международных экспертов
Тогда отмечалось, что законопроект способствует реализации предварительных рекомендаций, но есть еще куда совершенствоваться. В частности, комиссия призвала использовать предварительные выводы относительно гарантий независимости, беспристрастности и эффективности Совещательной группы экспертов (ДГЭ), пока документ находится на рассмотрении в парламенте.
Уже после принятия законопроекта Венецианская комиссия опубликовала новый вывод, где вновь отметила важность независимой работы ДГЭ.
В новом заключении она отметила два важных момента:
- В Совещательную группу экспертов, которая будет проверять кандидатов в КСУ, необходимо включить еще одного, седьмого члена из международных экспертов. Этот седьмой независимый эксперт позволит нивелировать политическое влияние на комиссию.
- Решения Совещательной группы экспертов должны быть обязательными. Ни при каких обстоятельствах кандидат, прошедший их проверку с отрицательным результатом, не может стать судьей КСУ.
Украинская власть должна изменить закон
Теперь украинские власти должны изменить закон, если хотят положительного сигнала относительно движения в ЕС. Ведь именно выводы Венецианской комиссии будут учитывать Еврокомиссия и Европейский совет, когда будут принимать решения о нашем будущем как члене ЕС.
Поэтому ждем вето от Президента и принятия закона с учетом уже обновленных рекомендаций Венецианской комиссии.
"Это – однозначный сигнал, что Комиссия настаивает на европейских ценностях и принципах верховенства права, а делать Украине скидку из-за войны и других обстоятельств никто не будет", – комментирует решение Венецианской комиссии председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.
Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик отмечает, что украинские власти должны прислушиваться к рекомендациям Венецианской комиссии и изменить принятый закон.