Венецианская комиссия отсрочила выводы относительно закона об олигархах

Бюро Венецианской комиссии перенесло рассмотрение вопроса о выводах относительно украинского закона об олигархах. Обещают предоставить их в январе 2022 года.

Этот вопрос должны были рассмотреть в 10 – 11 декабря на 129 пленарной сессии Венецианской комиссии. Об этом рассказала представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря

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Однако дело перенесли на следующую пленарную сессию, которая состоится во второй половине января 2022 года. Заключение должны предоставить по срочной процедуре. ️

Закон об олигархах: что надо знать

Антиолигархический закон устанавливает четкие критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов чиновников с ними. Президент Владимир Зеленский 5 ноября безотлагательно подписал его.

Согласно инициативе, олигархом будет считаться физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из таких признаков.

участвует в политической жизни;

имеет влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых оно является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов.

В Украине создадут соответствующий реестр, куда будут вносить лиц, которых считают олигархами.

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Законопроект об олигархах отправили для выводов Венецианской комиссии еще перед тем, как он прошел второе чтение. Тогда Зеленский рассказал , что глава комиссии Джани Букиккио якобы удивился из-за такой поспешности.

Текст поста Ольги Совгири:

Бюро Венецианской комиссии сообщило о переносе рассмотрения вопроса о предоставлении заключения относительно Закона Украины " О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" на следующую пленарную сессию комиссии, которая состоится во второй половине января 2022 года.

Заключение будет предоставлено по срочной процедуре.

Предварительно, рассмотрение этого вопроса было запланировано на 10 – 11 декабря этого года на 129-й пленарной сессии Венецианской комиссии.