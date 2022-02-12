По словам чиновника, следователи не провели всех необходимых следственных действий. Однако давать им оценку еще рано, заявила она 12 февраля во время брифинга в Харькове, пишет 24 канал.

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Что говорит Венедиктова

Теперь расследованием занимается Главное следственное управление Национальной полиции и Офис генпрокурора. В то же время будет проведена служебная проверка. Венедиктова подчеркнула, что по делу об аварии в Харьковской области уже поменяли всех прокуроров и следователей, относительно предыдущих – открыли уголовное производство.

"Как только мы увидели, что происходит, все произошло с моей стороны очень решительно, теперь мы разберемся. И когда мы уже выйдем на какой-то результат, я готова буду вам докладывать", – подчеркнула чиновница.

Когда Венедиктову спросили о вероятных ошибках в работе следователей, она ответила довольно сдержанно. Мол, нужно справедливое расследование, а ее ответ может стать сигналом системе о том, "как видит генпрокурор".

Но то, что поспешили все, это факт. И то, что нужно было провести больше следственных действий, более тщательно, это так же факт,

– считает Венедиктова.

Отметим, что генпрокурор отказалась озвучивать подробности об обысках у Ярославского. Венедиктова не объяснила, как это повлияло на ход расследования, ссылаясь на тайну следствия.

Что не так с расследованием ДТП

Утром после аварии в полицию пришел водитель из компании бизнесмена и заявил, что это он был за рулем. Впрочем, впоследствии следствие выяснило, что мужчина находился в другом месте. Из-за этого уволили Станислава Перлина, главу полиции Харьковской области. В МВД заявили, что преступление пытались скрыть и вручили подозрение "не тому".

Венедиктова подчеркнула, что человек, признавшийся в преступлении, лжет. Она подчеркнула, что дело на личном контроле. И подчеркнула, что надо провести полноценное и беспристрастное расследование в отношении должностных лиц, которые могли пытаться сфальсифицировать дело. Впоследствии в ГБР открыли уголовное производство.

Генпрокурор обратилась к Ярославскому

Венедиктова призвала президента "Металлиста" вернуться в Украину. Она заверила, что расследование будет честным и профессиональным, и его "не будут превращать в политические игры".

Но давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс. Возвращайтесь в Украину. Я вам обещаю, что все будет по закону. Мы выполняем все следственные действия. Здесь гарантия – мое слово,

– подчеркнула генпрокурор.

Впрочем, не ответила, знает ли следствие, где на момент аварии находились Ярославский и водитель, который заявил о своей причастности к преступлению. "Подробности сказать не могу, но следствие работает", – отметила глава ведомства.

Ярославский находится за границей

Вечером 9 февраля автомобиль сбил насмерть пешехода в Харьковской области. Рядом нашли номера, как у одного из авто в кортеже бизнесмена Александра Ярославского.

На следующий же день после ДТП, 10 февраля, Ярославский вместе со своим тестем Сергеем Свентицким вылетели из Харькова на чартерном самолете в Великобританию.

У бизнесмена убеждают, что это – давно спланированная семейная поездка. Мол, в Лондоне у сына был запланирован концерт, а дальше семья собралась на лыжи.

Отдых якобы был запланирован с 12 по 19 февраля. В компании Ярославского говорят, что его оплатили еще в январе и есть документы, которые это подтверждают.

Сам Ярославский утверждал, что в момент трагедии "спал дома". Впрочем, полиция вызвала его на допрос как предполагаемого участника смертельной аварии.

Что известно о ДТП с кортежем Ярославского: смотрите видео